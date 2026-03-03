Nasce l’associazione Amici dei Musei di Padova e Provincia | ecco il programma 2026

E’ stata annunciata la nascita dell’associazione “Amici dei Musei” di Padova e Provincia, che si prepara a coinvolgere cittadini e visitatori attraverso una serie di iniziative programmate per il 2026. L’associazione si è presentata ufficialmente alla città, annunciando le prime attività e gli eventi già programmati per i prossimi mesi.

Il presidente Gianfranco Martinoni illustra obiettivi e attività dei prossimi mesi: firmato il disciplinare di collaborazione con i Musei Civici per rafforzare il legame tra patrimonio culturale e comunità La nuova associazione “Amici dei Musei” di Padova e Provincia si presenta alla città e illustra il programma di attività già previste per i prossimi mesi. «Aprire nuove prospettive per l’Associazione “Amici dei Musei” di Padova e Provincia in modo da accendere una luce viva sull’Associazione, cogliendo tutte le opportunità di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale cittadino; riconquistare – rafforzandolo – il nostro legame con la città e soprattutto con la comunità tutta e con chi ogni giorno la vive e la sperimenta». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Provincia di Padova, online 17 video per raccontare musei, ciclovie e luoghi storiciDiciassette video, tre filoni tematici e un unico obiettivo: rendere accessibile a cittadini e visitatori il patrimonio storico, naturalistico e...

