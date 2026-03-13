Nasce l’associazione | Amici del Presepio

È stata costituita l’associazione culturale Amici del Presepio di Recanati odv, con l’intento di valorizzare e diffondere la tradizione del presepio nella città. L’organizzazione si propone di coinvolgere la comunità attraverso iniziative e eventi dedicati a questa pratica artigianale e religiosa. La nascita dell’associazione mira a mantenere viva una tradizione radicata nel territorio locale.

È nata l’associazione culturale Amici del Presepio di Recanati odv, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la tradizione del presepio. Alla guida è stato eletto Leandro Messi, maestro preseparo molto conosciuto per aver realizzato negli anni passati uno splendido presepe meccatronico, capace di attirare numerosi visitatori. Dopo due anni di pausa, la tradizione è pronta a ripartire: con l’amministrazione comunale è stata individuata una nuova location, ritenuta più adatta. Il consiglio direttivo dell’associazione è composto dai soci fondatori: Iginio Melappioni (vicepresidente), Anna De Cario (segretaria), Gabriele Messi (tesoriere) e dai consiglieri Giorgio Muraro, Marco Picchio e Luca Giacomelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

