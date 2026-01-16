Il momento d’oro di Giuseppe Conte Commander in Pochette del campo largo

Giuseppe Conte si conferma un protagonista rilevante nel panorama politico italiano. Con una presenza consolidata e sondaggi che lo indicano come uno dei candidati più competitivi nel campo largo, si distingue per il suo ruolo di leader e per la sua capacità di mantenere una posizione di rilievo nel panorama politico attuale. La sua affidabilità e il suo consenso sono elementi che continuano a caratterizzare il suo percorso politico e il suo impatto nel contesto nazionale.

Giuseppe Conte, va detto, è in splendida forma. Ci sono sondaggi che lo presentano competitivo nei confronti di Giorgia Meloni, probabilmente il più competitivo del campo largo. Al che verrebbe pure da pensare che il Commander in Pochette del M5s sarebbe pronto, prontissimo, per le primarie del centrosinistra, e chissà se mai si faranno. Ha tutto quello che desidera, l'ex presidente del Consiglio: un' opposizione interna che garantisce un minimo di democrazia ( Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, è il corrispettivo dei riformisti per il Pd); una pattuglia parlamentare che risponde a lui, che parla come lui, che è a sua immagine e somiglianza, basta ascoltare gli interventi del deputato Marco Pellegrini, ingegnere di Foggia nonché cosplayer di Conte («Avete portato avanti soltanto l'opzione bellicista, quindi invio di armi sempre più letali», si è lanciato giovedì in Aula, durante le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto.

