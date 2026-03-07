A Lucera il campo largo c’è e sostiene Giuseppe Pitta sindaco

A Lucera, alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio, le forze politiche del campo largo sosterranno unito il candidato sindaco Giuseppe Pitta, che è anche il sindaco uscente. La coalizione si presenterà compatta per le consultazioni elettorali, con l’obiettivo di rinnovare il mandato amministrativo e proseguire con il proprio progetto. La lista di sostegno e i rappresentanti delle forze politiche coinvolte saranno annunciati nelle prossime settimane.

Insieme Pd, M5S, Psi, PLD, Italia Viva, Italia in Comune, Popolari, Lucera al Centro, Lista Pitta e SiAmo Lucera. Al candidato sindaco le forze politiche hanno dato mandato di ampliare ulteriormente la coalizione. La prossima settimana, primo incontro per condividere l’inizio di un nuovo percorso Alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a Lucera, le forze politiche del campo largo si presenteranno unite e sosterranno come proprio candidato sindaco il primo cittadino uscente Giuseppe Pitta. Il patto di unità, con la scelta di sostenere la conferma di Giuseppe Pitta alla guida della città, è stato sottoscritto da Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Psi, Partito Liberaldemocratico, Italia in Comune, Popolari, Lucera al Centro, Lista Pitta e SiAmo Lucera. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

