Giulia Diana chi è la compagna di Enrico Nigiotti e mamma dei suoi figli gemelli

Giulia Diana è la compagna di Enrico Nigiotti da circa dieci anni. È una psicologa e insegnante di danza. È madre di due figli gemelli e mantiene un basso profilo, evitando di apparire sui media o partecipare a eventi pubblici legati al mondo dello spettacolo.

Giulia Diana è la compagna di Enrico Nigiotti, al suo fianco da quasi dieci anni. Psicologa e insegnante di danza, Giulia è molto riservata e da sempre fuori dalle dinamiche del mondo del gossip e dello spettacolo. Di lei non si sa tantissimo, se non che è livornese, proprio come Enrico, e che nel 2023 è diventata mamma dei loro gemellini, chiamati Duccio e Maso. Inizialmente i due pensavano di aspettare solo un bambino, per poi scoprire con estrema gioia che fossero due. Parlando di Giulia Diana, Enrico ha più volte sottolineato di non volerla sposare. “Non siamo sposati, mi basta così. Non farei nulla per rovinare la mia famiglia, ma non mi sposerò mai. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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