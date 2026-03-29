Oggi si chiude il Giro di Catalogna 2026 con la settima e ultima tappa, una frazione di 95 chilometri che si svolge interamente a Barcellona. La corsa si concluderà con una passerella finale nella città catalana, dopo una settimana di competizioni. La tappa sarà trasmessa in televisione e coinvolgerà i principali favoriti, con un percorso che prevede alcune insidie nella fase conclusiva.

Si concluderà oggi il Giro di Catalogna 2026. Dopo una settimana appassionante, i corridori affronteranno gli ultimi 95 chilometri della settima frazione con la passerella finale di Barcellona. Nella tappa di ieri, Jonas Vingegaard ha ipotecato la vittoria nella corsa spagnola, prendendosi di forza il secondo arrivo in salita e trionfando a Queralt. Il danese ha così messo in ghiaccio la classifica generale, nella quale conduce con 1’22” di vantaggio da Lenny Martinez. Le emozioni della 105esima edizione della corsa a tappe catalana non sono però ancora finite e l’ultima frazione è pronta a regalare spettacolo nonostante il basso chilometraggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Barcellona-Barcellona in tv: orari, percorso, favoriti. Passerella finale insidiosa

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