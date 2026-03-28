Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi Berga-Queralt in tv | orari percorso favoriti Ancora tutti contro Vingegaard

Oggi si svolge la sesta tappa del Giro di Catalogna 2026, con partenza da Berga e arrivo a Queralt. La frazione si presenta come una delle più impegnative, con un percorso caratterizzato da salite ripide e un arrivo in salita. La gara sarà trasmessa in televisione e vedrà la presenza di diversi favoriti, tra cui alcuni ciclisti già protagonisti delle tappe precedenti. La competizione rimane molto aperta, con ancora tutti contro alcuni grandi favoriti.

Sesta tappa per il Giro di Catalogna 2026, in scena oggi la Berga-Queralt, frazione durissima che vedrà un nuovo arrivo in salita. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026? La sesta tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla. PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DI CATALOGNA. Tappa sulla carta breve, ma durissima, con oltre 4000 metri di dislivello. I primi cinquanta chilometri saranno in leggera ma costante salita e porteranno ai piedi del Coll de la Batallola (11,7 km al 3%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Berga-Queralt in tv: orari, percorso, favoriti. Ancora tutti contro Vingegaard Articoli correlati Leggi anche: Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard? Leggi anche: Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Matarò-Camprodon in tv: orari, percorso, favoriti. Godon insegue il tris Tutti gli aggiornamenti su Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi... Temi più discussi: Vernon vince la 4^ tappa del Giro di Catalogna; Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; Evenepoel-Vingegaard, tandem show in pianura: poi Remco cade e Jonas si rialza per il fair play. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altro arrivo in salita a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida sui Pirenei!Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell'atteso scontro tra i ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com