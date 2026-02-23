fabbricavano tirapugni in 3d due minorenni denunciati

Due minorenni sono stati denunciati dopo aver realizzato tirapugni in 3D, un fatto che ha sollevato preoccupazioni tra le autorità scolastiche. La causa è stata il ritrovamento di armi artigianali all’interno di un istituto scolastico in Alto Adige, dove i ragazzi avevano usato stampanti 3D per creare oggetti pericolosi. Il caso evidenzia un fenomeno crescente di criminalità giovanile nel territorio, che richiede attenzione e misure preventive.

Nuova operazione dei carabinieri in Alto Adige per smantellare un sodalizio di giovanissimi che fabbricava tirapugni in plastica rigida realizzati con moderne stampanti 3D BOLZANO, 23 FEB – A fine gennaio era già stato denunciato uno studente che con lo stesso sistema realizzava coltelli. I militari parlano di un “pericoloso fenomeno di criminalità giovanile all’interno di un istituto scolastico locale” (adesso nella valle dell’Isarco, in precedenza nella Bassa Atesina) e hanno confermato il deferimento di due minori coinvolti “in quella che era diventata una vera e propria filiera di produzione e compravendita di armi bianche”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

