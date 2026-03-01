Girano in auto armati di coltelli denunciati due 42enni

Due uomini di 42 anni, uno di San Giovanni la Punta e l’altro di Catania, sono stati denunciati dai carabinieri di Gravina di Catania. Durante un controllo, sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico. Entrambi sono stati fermati e denunciati, mentre si trovavano a bordo di un’auto. La presenza dei coltelli ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Hanno avuto un attimo di indecisione che li ha “traditi”, i d Due 42enni, l’uno di San Giovanni la Punta e l’altro di Catania, sono stati denunciati dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania perché trovati entrambi in possesso di due coltelli a serramanico di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In auto con i coltelli, due giovani denunciati: uno è minorenneGiovani che giravano in auto con i coltelli, uno dei quali un minorenne ravennate, sono stati fermati e denunciati dalla Polizia Locale.

In un audio la profezia di uno dei giovani uccisi a Monreale: "Questi piscialetto girano armati e ammazzano in due secondi""Proprio questi piscialetto che dici tu sono quelli che camminano con la pistola e a spararti ci stanno due secondi", suonano maledettamente...