Giovanni Lindo Ferretti torna a esibirsi dal vivo con un concerto a Udine. Cantante, autore e scrittore, Ferretti è una figura nota nel panorama musicale italiano. L'evento si terrà nella città in una data ancora da comunicare. La serata vedrà la partecipazione dell'artista, noto per la sua lunga carriera e le sue produzioni musicali.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Cantante, autore e scrittore, Giovanni Lindo Ferretti è una delle figure artistiche più influenti del panorama musicale nazionale. Dopo gli studi al Dams degli esordi e dopo aver lavorato cinque anni come operatore psichiatrico, decide di abbandonare l’Emilia e di viaggiare per l’Europa: a Berlino incontro Massimo Zamboni, con il quale nel 1982 fonda i CCCP Fedeli alla Linea. Il progetto traverserà l’Italia e le capitali della nuova Europa, per sciogliersi nel 1990, dopo i concerti di Mosca e Leningrado. Nel 1991 fonda i dischi del Mulo, etichetta... 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Giovanni Lindo Ferretti torna in concerto: ecco l'appuntamento a Udine

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