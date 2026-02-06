Sicurezza stretta sulle scuole pontine | controlli e videosorveglianza ma anche progetti di legalità

Le scuole di Latina rafforzano i controlli. Arrivano più pattuglie e telecamere per vigilare meglio sugli studenti. Il ministero ha dato indicazioni precise per aumentare la sicurezza e prevenire comportamenti illeciti tra i più giovani. In arrivo anche progetti di legalità per sensibilizzare i ragazzi.

Arriva una stretta anche sulle scuole pontine, come vuole la nuova direttiva dei ministeri dell'Interno e dell'Istruzione, in un'ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità fra i giovanissimi. Di strategie di sicurezza, previste appunto dalla direttiva dopo i recenti fatti di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Sicurezza Scuole Più videosorveglianza nei comuni di Penne e Spoltore: approvati i progetti per aumentare la sicurezza Sono stati approvati i progetti per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza nei comuni di Penne e Spoltore, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza pubblica. Emergenza Zen: rafforzata la sicurezza tra controlli, videosorveglianza e bus più protetti Il Comitato per l’ordine pubblico ha rafforzato le misure di sicurezza nell’area Zen, introducendo controlli più serrati, un potenziamento della videosorveglianza e la protezione dei mezzi di trasporto pubblici. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sicurezza Scuole Argomenti discussi: Sicurezza nelle scuole e promozione della cultura della legalità: rafforzate le azioni sul territorio; Armi a scuola, ecco la stretta; Decreto sicurezza, tutte le misure: fermo preventivo per 12 ore, daspo dai cortei per i violenti e stretta sui coltelli; Metal detector a scuola: sì di Valditara e Piantedosi. Ecco come funzionerà il provvedimento. Scuole e sicurezza, stretta condivisa a Pescara con la Prefettura a tutela dei giovaniPescara. Prevenzione, legalità e tutela dei giovani entrano al centro dell’agenda istituzionale pescarese. È questo il focus della riunione del ... abruzzolive.it Metal detector nelle scuole Vibonesi? I dirigenti scolastici commentano la stretta ministeriale: «Noi la sicurezza l’affrontiamo sul piano educativo»La recente direttiva congiunta dei ministri Piantedosi e Valditara, emanata sull’onda emotiva dei fatti di La Spezia, contiene indicazioni per innalzare il livello di sicurezza negli istituti scolasti ... ilvibonese.it Buongiorno da Agorà. Dopo gli scontri di Torino è stretta sulla sicurezza. Al via le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Niscemi: 500 famiglie in cerca di una nuova casa. Commenta qui la puntata. #AgoraRai facebook Stretta sulla #sicurezza, cosa cambia. #Meloni: e ora un decreto sui #migranti x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.