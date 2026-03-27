Il paradosso dei commercialisti una categoria con problemi di… bilancio

In Italia, molte aziende, associazioni e enti sono impegnati nella redazione di bilanci, ma i commercialisti, professionisti incaricati di assisterli, affrontano difficoltà legate alla gestione economica. La categoria si trova a dover navigare tra norme complesse e carichi di lavoro crescenti, mentre le problematiche di bilancio delle imprese continuano a essere al centro delle preoccupazioni.

Mentre in tutta Italia migliaia di imprese, associazioni ed enti sono impegnati nella redazione e nell’approvazione dei bilanci d’esercizio 2025, affiancati dai commercialisti chiamati a garantire correttezza formale, trasparenza e rispetto delle norme, nel cuore della categoria emerge un nodo che sta facendo discutere. Bilancio non sottoposto all’approvazione di un’assemblea con valore legale. Al centro del confronto c’è il bilancio del? Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), guidato da? Elbano De Nuccio, che secondo l’attuale normativa (il decreto legislativo 1392005) non è sottoposto all’approvazione di un’assemblea con valore legale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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