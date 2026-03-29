giornata della gentilezza un omaggio ai nuovi nati

A Tirano si sono svolti due eventi recenti, con un grande riscontro per le Giornate Fai di primavera e una cerimonia dedicata ai neonati. La settimana passata ha visto il successo di iniziative culturali, mentre ieri si è tenuta una manifestazione per celebrare i nuovi nati della comunità. Entrambi gli avvenimenti hanno coinvolto la partecipazione di cittadini e istituzioni locali.

È un periodo intenso e felice per Tirano. La settimana scorsa il grande successo delle Giornate Fai di primavera e ieri la "Giornata della gentilezza ai nuovi nati". La ricorrenza nazionale si festeggerebbe proprio il 21, primo giorno di primavera, ma ai Comuni che vi aderiscono è data la possibilità di anticipare oppure posticipare di una settimana e così è stato per la bella e teneramente "rumorosa" cerimonia che si è svolta al Local Hub a palazzo Foppoli. Protagonisti, i 50 nuovi nati nel corso del 2025. "È stato un piacere accogliere bambini e bambine e le loro famiglie – ha sottolineato il sindaco Stefania Stoppani – Il momento ha visto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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