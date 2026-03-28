Giovedì pomeriggio a Morciano di Romagna si è tenuta una cerimonia dedicata alla Giornata della Gentilezza rivolta ai neonati. L’evento ha coinvolto le famiglie dei nuovi nati, rappresentando un’occasione per promuovere il senso di comunità e l’attenzione tra i residenti. La celebrazione si è svolta in un contesto informale, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra cittadini e famiglie.

Un momento semplice ma dal significato profondo, pensato per valorizzare il senso della comunità, dell’attenzione reciproca e della vicinanza tra le persone Si è svolta giovedì pomeriggio a Morciano di Romagna, la celebrazione della Giornata della Gentilezza per i nuovi nati, un momento semplice ma dal significato profondo, pensato per valorizzare il senso della comunità, dell’attenzione reciproca e della vicinanza tra le persone.L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Cattolica, ha rappresentato un’occasione preziosa per ribadire quanto anche i piccoli gesti quotidiani possano contribuire a costruire relazioni più forti, inclusive e autentiche, soprattutto all’interno del tessuto familiare e sociale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Morciano di Romagna celebra la Giornata della Gentilezza per i nuovi nati

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