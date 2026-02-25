Stefani | Approvato bilancio regionale del Veneto persona al centro e no nuove tasse – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 25 febbraio 2026 "Persona al centro e no nuove tasse. Questo è il principio del nostro bilancio che abbiamo approvato oggi in giunta. Oltre 69 milioni di euro investiti nel sociale per carichi assistenziali, RSA e anche per caregiver. Oltre a questo abbiamo scelto di destinare una quota di risorse di 3 milioni di euro alle tecnologie al servizio degli anziani e l'utilizzo di fondi per quanto riguarda le borse universitarie. Riusciremo a finanziare integralmente le borse universitarie, così come avevo annunciato qualche giorno fa. Lo stesso per gli investimenti in materia di formazione e innovazione, il bando startup per i giovani imprenditori e non possiamo dimenticare risorse per il dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Open.online

