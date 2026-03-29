Giornalismo pisano in lutto | è morto Aldo Paradossi

Il giornalismo pisano piange la scomparsa di Aldo Paradossi, che si è spento all'età di 87 anni. Figura nota nel panorama locale, aveva lavorato per molti anni come volto di 50 Canale, contribuendo alla cronaca e all'informazione della zona. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini.

Per anni volto di 50 Canale e speaker all'Arena Garibaldi. Il cordoglio del Pisa Sporting Club Lutto nel giornalismo pisano. E' scomparso all'età di 87 anni Aldo Paradossi, storico volto di 50 Canale. Numerosi i servizi di cronaca locale curati da Paradossi, che ha condotto per anni la rubrica ‘La Civetta’ per mettere in luce le criticità cittadine e ha commentato in diretta le manifestazioni storiche di Pisa come il Gioco del ponte e la Luminara di San Ranieri. Paradossi è stato speaker all'Arena Garibaldi, seguendo da vicino gli appuntamenti sportivi dei nerazzurri durante l'epoca di Romeo Anconetani. A tal... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Giornalismo pisano in lutto: è morto Aldo Paradossi Articoli correlati Giornalismo toscano in lutto, è morto Giuliano TaddeiFirenze, 22 gennaio 2026 – Lutto nel giornalismo toscano per la scomparsa di Giuliano Taddei, scomparso all’età di 86 anni. Giornalismo umbro in lutto, è morto Luigi PalazzoniPerugia, 28 gennaio 2026 – Lutto nel mondo del giornalismo umbro per la morte di Luigi Palazzoni, scomparso all'età di 84 anni. Tutto quello che riguarda Aldo Paradossi Discussioni sull' argomento Bonus tende 2026: i requisiti e come ottenere la detrazione; Meteo in Toscana, freddo ancora in agguato e piste aperte fino a metà aprile: cosa succede a Pasqua? La previsione; Richiamo urgente di uova fresche per rischio salmonella – Tutti i prodotti coinvolti; Lucca, terminato il restauro del tempietto del Volto Santo nella Cattedrale. Ci ha lasciato Aldo Paradossi. Figura storica del giornalismo pisano. Per me è sempre stato il "Professore" dato che per tre anni fu mio insegnante alle scuole medie Carducci, dove insegnava Educazione Tecnica. Perdiamo tantissimo. Condoglianze alla fami - facebook.com facebook