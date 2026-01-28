Il giornalismo umbro piange Luigi Palazzoni, morto a 84 anni. La notizia ha colto di sorpresa colleghi e amici, che ricordano un professionista appassionato e rispettato. Palazzoni aveva dedicato decenni alla cronaca e alla cultura della regione, lasciando un segno indelebile nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Perugia, 28 gennaio 2026 – Lutto nel mondo del giornalismo umbro per la morte di Luigi Palazzoni, scomparso all'età di 84 anni. Lo ha annunciato l' Ordine dei Giornalisti dell'Umbria che "piange la scomparsa del collega". Palazzoni è stato tra i fondatori dell’Ordine regionale, tra i firmatari dell'atto costitutivo il 13 gennaio del 1979 e ha ricoperto diversi incarichi in seno al Consiglio dell'Ordine di cui è stato segretario dal 1981 al 1984. Per tanti anni responsabile della redazione perugina de Il Messaggero, successivamente è stato direttore editoriale del Giornale dell'Umbria. È stato anche revisore dei conti e ha fatto parte del Collegio integrato della Corte d'appello e del Collegio integrato del Tribunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornalismo umbro in lutto, è morto Luigi Palazzoni

La morte di Luigi Palazzoni ha scosso il giornalismo umbro.

