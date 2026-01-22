Giornalismo toscano in lutto è morto Giuliano Taddei

Il giornalismo toscano piange la scomparsa di Giuliano Taddei, figura stimata e rispettata. Nato nel 1939, Taddei ha dedicato la sua vita alla professione, contribuendo con rigore e passione alla diffusione dell'informazione. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il settore e per la comunità che ha sempre seguito con attenzione il suo lavoro.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Lutto nel giornalismo toscano per la scomparsa di Giuliano Taddei, scomparso all’età di 86 anni. In una nota di cordoglio, l’ Associazione stampa toscana e l’Ussi (Unione stampa sportiva italiana) ricordano Taddei come uno dei primi giornalisti a dar vita ai programmi delle televisioni locali, che allora si chiamavano "tv libere", in Toscana e non solo. Fece storia il suo "Enne come neve", rubrica dedicata allo sci, diffusa anche a livello nazionale e, in molti casi, imitata. Nella nota si ricorda che Giuliano Taddei era nato a Firenze 86 anni fa. «era stato l’anima giornalistica delle testate del gruppo fondato da Mauro Montagni: "Canale dei Bambini", "Teleregione" e poi, con la sua "EffeGi Television" fino ad "Antenna 5"». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornalismo toscano in lutto, è morto Giuliano Taddei Leggi anche: E’ morto Domenico Mugnaini, giornalismo toscano in lutto Giornalisti: è morto Giuliano Taddei, fra i primi protagonisti delle tv locali. Indimenticabile la sua “Enne come neve”Giuliano Taddei, tra i pionieri delle televisioni locali in Toscana, è scomparso oggi a Firenze. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Mediaset in lutto: morto a 77 anni lo storico inviato del Tg5 Gianluigi ArmaroliIl mondo del giornalismo italiano è in lutto per la scomparsa di Gianluigi Armaroli, giornalista e storico volto del Tg5, morto all’età di 77 anni. corrierenazionale.it Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, a 97 anni è morto Raffaello PalosciaRaffaello Paloscia è stato un grande maestro di giornalismo. Nel 2023 l'Associazione Stampa Toscana e il Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi gli hanno conferito la Penna d'oro alla carriera. Il ... tuttomercatoweb.com Il Premio si articola nelle sezioni: Saggistica, Poesia, Ricerca, “Targa F. Toscano”, Giornalismo, Scuola e promozione culturale, Fotografia, Eccellenze dei territori. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.