Una cantante ha commentato il suo attuale stato d’animo, definendo il momento come particolarmente positivo e legato alla musica. Ha parlato di aver ricominciato dopo trent’anni di carriera, descrivendo questa esperienza come unica. Riguardo alla partecipazione a Sanremo, ha dichiarato di non volerci tornare in gara. Sono state annunciate nuove tappe del suo tour nei palasport, tra estate e autunno, con un concerto finale all’Unipol Forum di Milano.

Quel passaggio per lei è stato graduale. La pandemia, il lavoro in studio, il confronto con il suo team, la parentesi di X Factor. «Due anni fa non volevo nemmeno fare l’album», racconta. Poi qualcosa si è rimesso in moto. «Dopo La cura per me ho ripreso fiducia. Mi è tornata la voglia». E poi quella traiettoria ha preso una forma precisa: Sanremo 2025, l’album G, disco d'oro, e un tour che ha rimesso al centro il rapporto con il pubblico senza cambiare la natura del suo stare sul palco. Il tour nei palasport - 19 date, oltre 200 mila spettatori finora - si chiude il 30 marzo a Padova, con una costante a cui non si abitua: le standing ovation. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgia: «Sto vivendo un momento di musica meraviglioso. Ricominciare, dopo trent’anni di carriera, è qualcosa di unico. Sanremo? In gara non tornerei»

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