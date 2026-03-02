Sto preparando qualcosa di speciale | la promessa di Fedez Il rientro a casa dopo Sanremo con premio per miglior testo

Fedez è tornato a casa dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 in coppia con Marco Masini. Durante l'evento, ha ricevuto un premio per il miglior testo. La sua presenza sul palco e il riconoscimento sono stati i momenti più evidenti della sua partecipazione. Ora, il rapper ha annunciato di star preparando qualcosa di speciale.

Milano, 2 marzo 2026 – Rientro a casa per Fedez, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 in coppia con Marco Masini. Il rapper di Rozzano si è piazzato nella top 5 dei finalisti: “ Male necessario” si è aggiudicata il quinto posto (l’anno scorso era arrivato quarto con “ Battito ”, nel 2021 secondo con “ Chiamami per nome ” insieme a Francesca Michielin) e il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. I due cantanti erano tra i favoriti per la vittoria: un traguardo sfumato che però non ha intaccato minimamente la soddisfazione dell’artista milanese per il percorso fatto. Ringraziando il compagno di viaggio, poche ore prima della finalissima, aveva spiegato “ Ci siamo goduti questo viaggio a pieno, senza alcun tipo di rimpianto o paura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Quinto posto al Festival per il rapper di Rozzano insieme a Marco Masini con Male necessario. La vittoria è sfumata ma la soddisfazione è grande: Ci siamo goduti questo viaggio a pieno, senza alcu ...

