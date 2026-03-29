Durante un corteo a Roma organizzato dal movimento “No Kings” contro le guerre, alcune persone hanno rivolto insulti rivolti alla leader politica, tra cui l’appellativo “assassina”. Nel corso della manifestazione, sono stati mostrati anche alcuni simboli, tra cui una ghigliottina. Mentre alcuni partecipanti commentano positivamente l’evento, altri osservano che si tratta di una dimostrazione di protesta contro le politiche militari.

Mentre Angelo Bonelli stappa lo champagne («straordinaria manifestazione, un’altra Italia è possibile» gongola), perle strade di Roma sfila il corteo del movimento “No Kings” contro tutte le guerre. Antagonismo puro. E anche violento, ça va sans dire. Anche perché, sebbene di scontri non ce ne siano stati, gli attacchi scomposti al governo e al centrodestra non sono certo mancati. A cominciare dalle foto della premier Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro della Giustizia Carlo Nordio esposte a testa in giù nei pressi di Santa Maria Maggiore. Alla loro destra una ghigliottina di legno. È la marcia della. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, insulti al corteo "No King": "Assassina". E spunta la ghigliottina

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