Choc al parco a Reggio Emilia | Giorgia Meloni ‘decapitata’ con la ghigliottina

Al parco delle Caprette a Reggio Emilia, si è verificato un episodio di grande impatto quando un’installazione raffigurante la decapitazione di una figura che rappresenta Giorgia Meloni è stata allestita durante un evento organizzato dai collettivi ‘Lab Aq16’ e ‘Casa Bettola’. L’iniziativa ha attirato molte famiglie presenti al momento, mentre gli attivisti hanno definito l’opera come un’allegoria.

Reggio Emilia, 2 marzo 2026 – Sarebbe soltanto "un'allegoria", secondo gli attivisti dei collettivi 'Lab Aq16' e 'Casa Bettola' (storico organizzatore) che erano presenti sul posto, oltre che animatori dell'iniziativa al parco delle Caprette partecipata da tante famiglie. Nulla di strano, anzi, sabato all'apprezzato Carnevale popolare. Ma poi è spuntata una ghigliottina: sono venute giù una dopo l'altra tutte le teste dei leader internazionali più controversi. Orban, Putin, Netanyahu. E anche Giorgia Meloni, meno controversa, ma sicuramente invisa ai centri sociali reggiani. Un'esecuzione goliardica e macabra insieme, scioccante per alcuni, che stamattina ha suscitato reazioni di sdegno a destra.