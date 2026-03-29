La cantante ha dedicato un messaggio a una fan scomparsa dopo una malattia, descrivendo il loro rapporto come molto intenso. Ha annunciato che, nonostante volesse fermarsi, proseguirà con il tour estivo che includerà ospiti e nuovi brani. Ha anche riferito di aver vissuto quasi due anni di musica molto soddisfacenti, esprimendo sorpresa per quanto sta accadendo durante i concerti con il pubblico.

“Sto vivendo quasi due anni di musica meravigliosi, cosa che ribadisco sempre quando vedo davanti il mio pubblico ai concerti, mi stupisco ogni giorno di quello che sta accadendo”. Sono le parole di Giorgia che abbiamo incontrato nel backstage dell’Unipol Forum di Milano, dove ha tenuto due concerti sold out il 23 e il 24 marzo. E dopo il tour nei palazzetti, 11 date del tour estivo “G-Summer”, e il “G-Last Call” con tre nuove date: il 19 settembre al Palazzo del Turismo di Jesolo (data zero), il 24 settembre al Palazzo dello Sport di Roma e il grande evento del 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano con ospiti e amici. In tutto questo arriverà nuova musica certamente e – forse – anche la riconferma a “ X Factor “, sull’onda di due anni di successo come conduttrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giorgia: “La mia dedica alla fan Laura, scomparsa dopo una malattia. Era fichissima, ci legava un affetto profondo. Volevo fermarmi per riposare ma farò il tour estivo, un evento con ospiti e arriverà nuova musica”

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