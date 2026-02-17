Fabrizio Corona dopo il ricovero in ospedale | Ho una malattia che non riesco a curare ma non posso fermarmi
Fabrizio Corona ha spiegato che il suo ricovero in ospedale deriva da una malattia difficile da curare. Durante una visita a Radio Marte, ha raccontato di aver passato giorni complicati, sottolineando che il problema di salute non si risolve facilmente. Corona ha aggiunto di sentirsi comunque determinato a non fermarsi, nonostante le difficoltà.
Ospite di Radio Marte, Fabrizio Corona ha parlato del ricovero in ospedale degli ultimi giorni: "Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce", ha dichiarato. Nonostante i consigli dei medici, "non posso permettermi di stare 4 giorni a letto".🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabrizio Corona sulla denuncia di Mediaset per diffamazione e minacce: “Per fermarmi mi dovete sparare”Fabrizio Corona ha commentato la notizia della denuncia di Mediaset, che lo accusa di diffamazione e minacce.
“Quella foto con lui!”. Fabrizio Corona: come sta dopo il ricovero in ospedaleFabrizio Corona ha lasciato l’ospedale, dove era stato ricoverato a causa di un problema di salute.
Fabrizio Corona fa uso di Psicofarmaci
Argomenti discussi: Fabrizio Corona, nuova puntata di Falsissimo: Esce il 2 marzo, sarà terrificante; Fabrizio Corona ricoverato in ospedale, le foto online e la frecciatina a Signorini; Caso Signorini, Fabrizio Corona rischia grosso: il giudice adesso lo denuncia. Il motivo; Caso Signorini, giudice furioso con Fabrizio Corona: Ha ignorato il provvedimento. Cosa rischia ora.
Fabrizio Corona dopo il ricovero in ospedale: Ho una malattia che non riesco a curare, ma non posso fermarmiOspite di Radio Marte, Fabrizio Corona ha parlato del ricovero in ospedale degli ultimi giorni: Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non ... fanpage.it
Quella foto con lui!. Fabrizio Corona: come sta dopo il ricovero in ospedaleDopo giorni di apprensione, arriva una notizia di sollievo per chi segue da anni la vita di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo dei vip è stato dimesso ... thesocialpost.it
Caso Signorini, Fabrizio Corona annuncia: "Allora ragazzi, due cose. Uno: il 2 marzo alle ore 21 uscirà una nuova puntata di Falsissimo, sarà una puntata terrificante. Non è che, adesso, con la causa di 160 milioni e il canale bloccato abbiamo ‘paurina’. La pu facebook
Fabrizio Corona: “Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo la resa di conti con Mediaset e Signorini” x.com