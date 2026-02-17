Fabrizio Corona dopo il ricovero in ospedale | Ho una malattia che non riesco a curare ma non posso fermarmi

Fabrizio Corona ha spiegato che il suo ricovero in ospedale deriva da una malattia difficile da curare. Durante una visita a Radio Marte, ha raccontato di aver passato giorni complicati, sottolineando che il problema di salute non si risolve facilmente. Corona ha aggiunto di sentirsi comunque determinato a non fermarsi, nonostante le difficoltà.

Ospite di Radio Marte, Fabrizio Corona ha parlato del ricovero in ospedale degli ultimi giorni: "Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce", ha dichiarato. Nonostante i consigli dei medici, "non posso permettermi di stare 4 giorni a letto".🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabrizio Corona fa uso di Psicofarmaci

