Giorgia sta attraversando un momento di rinnovamento professionale e personale. Dopo aver superato i cinquant'anni, la cantante ha annunciato di aver vissuto una rinascita musicale, senza specificare dettagli sulla sua carriera. Recentemente ha anche commentato il referendum, affermando che avrebbe votato no, ma si trovava fuori Roma nel giorno delle votazioni.

Questo è un periodo bellissimo perGiorgia. L’artista sta vivendo una seconda rinascita, dopo la partecipazione a Sanremo lo scorso anno è riuscita a tornare tra le artiste italiane più amate. Tantissimi giovani si sono avvicinati alla sua musica e quindi fa ben presto sold out su tutte le date che propone in giro per l’Italia. Intervistata daRepubblicaGiorgiaha riflettuto quanto sia bello questo periodo e quanto le piaccia il proprio mestiere. Non sono mancate poi domande sull’attualità e sulReferenduma cui non ha votato. Ha detto: “Non ho potuto votare perché ero fuori e mi sono sentita molto in colpa. Avrei votato no,ma più che per una... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giorgia e la sua rinascita musicale. Referendum? ‘Avrei votato no ma ero fuori Roma’

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