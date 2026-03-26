Dopo il risultato del referendum, un leader del Partito Democratico ha commentato dicendo che il risultato rappresenta una presa di coscienza per il governo, criticando le posizioni di chi si opponeva alle sue posizioni. Ha inoltre invitato la presidente del Consiglio a concentrarsi sui problemi interni alla propria amministrazione, sottolineando che gli elettori del suo partito si sono espressi compatti con il voto contrario.

“L’esito del referendum credo sia un bagno di realtà per Meloni che ha attaccato frontalmente chiunque mettesse in discussione il suo racconto. Deve fare i conti con la realtà. Avete visto i risultati dei referendum a Caivano?”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di un incontro alla Stampa Estera. “Gli elettori del Pd hanno votato compatti per il No, la presidente del Consiglio guardi in casa sua” ha aggiunto la segretaria dem. Il sogno di Meloni diventato incubo in poche ore. Perché Nordio resta al suo posto? Guai a cascarci! Le dimissioni pretese da Meloni sono solo uno spot pubblicitario Il distinguo dal caso Delmastro e la citazione di Garibaldi: la lettera di Santanchè a Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Schlein: “Meloni guardi in casa sua, gli elettori del Pd hanno votato compatti per il No”

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