Giorgia ha annunciato che non intende esibirsi negli stadi, preferendo invece concerti in club e teatri. La cantante ha specificato che il suo pubblico la segue principalmente in queste location più raccolte. Finora, ha attirato circa 300.000 spettatori durante le sue tappe, tutte in ambienti più piccoli rispetto agli stadi. La scelta di limitare le esibizioni a queste venue è stata ufficialmente comunicata.

Giorgia ha confermato che non nutre l’ambizione di esibirsi negli stadi, preferendo la dimensione intima dei club e dei palazzetti. L’artista romana sta celebrando i trent’anni di carriera con un tour estivo imprevisto che porterà a 43 date complessive e circa 300.000 spettatori nel giro di un anno e mezzo. Il percorso include tappe nei teatri più prestigiosi come la Reggia di Caserta e l’Arena di Verona, per chiudere il cerchio con una data speciale a Milano all’Unipol Dome il 3 ottobre. Nonostante il successo commerciale e l’invito a nuovi show estivi, la cantante mantiene una posizione ferma: lo stadio è come uno spazio vissuto solo come ospite, mentre il vero desiderio resta quello di tornare ai piccoli locali dove la musica crea legami diretti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giorgia: 300.000 spettatori, ma no agli stadi. Solo club e teatri

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