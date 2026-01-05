L’evoluzione dell’architettura degli stadi | dal Colosseo agli stadi smontabili e trasferibili o con i cimiteri

L’evoluzione degli stadi riflette un percorso di innovazione e adattabilità. Dagli antichi anfiteatri come il Colosseo ai moderni impianti smontabili e multifunzionali, il design si orienta verso strutture flessibili e integrate nella città. Questi spazi possono ospitare diverse funzioni, dalle strutture ricettive alle aree di svago, offrendo nuove possibilità di utilizzo e sostenibilità nel rispetto delle esigenze contemporanee.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.