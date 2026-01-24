Successo stellare l' orchestra musicale del Marina di Gioiosa Ionica-Mammola trionfa a Malta

L’orchestra dell’istituto comprensivo Marina di Gioiosa Ionica-Mammola si è distinta, conquistando il primo posto al concorso internazionale Multikulturale a Malta. L’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessora all’Istruzione Barbara Costa, esprime soddisfazione per questo risultato che conferma l’eccellenza del percorso formativo musicale nel territorio. Un riconoscimento che valorizza l’impegno degli studenti e degli insegnanti, contribuendo alla crescita culturale della comunità.

Primo posto al concorso internazionale. L'assessora Costa e l’Amministrazione celebrano il successo dei ragazzi: "Un orgoglio per l'Italia e per il nostro territorio" Un risultato che va oltre il valore della competizione e rappresenta una straordinaria testimonianza di impegno, talento, disciplina e capacità di lavorare insieme. Un ringraziamento speciale va agli studenti ed ex studenti, veri protagonisti di questo successo, che hanno rappresentato l’Italia e il nostro territorio con grande maturità e senso di responsabilità. Un grazie sentito alla dirigente scolastica, prof.ssa Giuliana Fiaschè, per la guida attenta e determinata, e ai docenti Antonio Calipari, Carmelo Gramuglia e Valerio Colaci, per la competenza e la dedizione con cui hanno accompagnato i ragazzi in questo significativo percorso educativo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Marina di Gioiosa Ionica piange Commisso, addio a un figlio esemplareMarina di Gioiosa Ionica piange la perdita di Rocco Commisso, figura di grande rilievo internazionale e orgoglio locale.

Polizia di Stato, operazione Alto Impatto a Gioiosa IonicaNell’ambito di controlli straordinari del territorio, la Polizia di Stato ha avviato un’operazione ad alto impatto a Gioiosa Ionica, su disposizione del questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa.

