No del Consiglio comunale al piano forestale l' opposizione | Gioiosa Ionica tradita da Fuda e compagni

Nel consiglio comunale di Gioiosa Ionica di ieri, i consiglieri di opposizione hanno protestato contro la bocciatura del piano forestale. La maggioranza ha respinto la mozione che, secondo loro, era essenziale per proteggere il territorio e garantire la sicurezza. La decisione ha suscitato polemiche e accuse di tradimento da parte di chi voleva tutelare l’ambiente locale.

Il gruppo Costruire Insieme denuncia una scelta che penalizza ambiente, sicurezza e finanze comunali, evidenziando l’assenza di programmazione e di una visione responsabile per il futuro del territorio In una nota il gruppo esprime forte preoccupazione per le conseguenze di una scelta definita grave e politicamente irresponsabile. "Non si tratta di un atto tecnico, ma di una scelta politica precisa che dimostra un totale disinteresse per il futuro dei gioiosani. Senza il piano forestale, i nostri boschi restano privi di una gestione adeguata, il Comune perde introiti preziosi derivanti dalla vendita programmata del legname, rischia di perdere finanziamenti regionali e comunitari e compromette l’equilibrio ambientale del territorio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Gioiosa Ionica Consiglio Successo stellare, l'orchestra musicale del Marina di Gioiosa Ionica-Mammola trionfa a Malta L’orchestra dell’istituto comprensivo Marina di Gioiosa Ionica-Mammola si è distinta, conquistando il primo posto al concorso internazionale Multikulturale a Malta. Gioiosa Ionica: Capodanno in piazza con Clementino La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Gioiosa Ionica Consiglio Argomenti discussi: Piazza Europa, consiglio comunale a febbraio per discutere gli sviluppi dopo la sentenza del Tar; Bologna, il no al museo dei bambini invade il Consiglio comunale: Salvate il parco, fermate il consumo di suolo; Santo Stefano d’Aveto: No del Consiglio comunale al parco eolico; Salis dopo il caso Hannoun-Kaabour: Non è stato un lapsus, superato ogni limite. CONSIGLIO COMUNALE Il Consiglio comunale diventa virtuale, la democrazia no: un regolamento per blindare i numeriIl Consiglio comunale di Apricena ha approvato il regolamento per lo svolgimento delle sedute consiliari in modalità telematica ... statoquotidiano.it Nuova Gamec, è scontro in consiglio comunale: Poca trasparenza, No, gran lavoroAl centro di un’accesa dialettica tra maggioranza e minoranza, nella seduta di giovedì 29 gennaio, c’è stata la situazione del cantiere dopo che si è resa necessaria la risoluzione del contratto con l ... bergamonews.it "Gioiosa Ionica tradita da Fuda e compagni, in Consiglio Comunale è successo un fatto gravissimo" - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.