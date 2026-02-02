Oggi a Ferrara circa duecento persone, tra genitori, bambini e giovani, si sono riunite per una giornata all’aperto. Sono partite dal Parco Massari e hanno camminato insieme fino alla Cattedrale, attraversando le vie storiche del centro. L’obiettivo era condividere momenti di gioco e confrontarsi tra diverse generazioni, creando un’occasione di incontro semplice e spontanea.

Circa duecento persone, tra genitori, bambini e giovani, hanno camminato insieme per le vie storiche di Ferrara il 2 febbraio 2026, partendo dal Parco Massari e dirigendosi verso la Cattedrale in centro città. L’evento, organizzato da Azione Cattolica, non era una semplice manifestazione ma un’azione collettiva pensata per rafforzare i legami tra le generazioni e promuovere un messaggio di pace. L’obiettivo non era solo quello di camminare insieme, ma di costruire un’esperienza condivisa, dove i gesti più semplici – un passo, un colore, una parola – potessero trasformarsi in simboli di speranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Famiglie e bambini si incontrano nei giardini urbani per una giornata di giochi collettivi e dialogo tra generazioni

