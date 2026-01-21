Fiumicino giochi inclusivi nei nidi e nelle scuole d’infanzia | presentato il progetto

Il Comune di Fiumicino ha presentato in Commissione un progetto volto all’installazione di giochi formativi e inclusivi nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido. L’iniziativa mira a favorire l’apprendimento e l’integrazione dei bambini, promuovendo ambienti educativi più accessibili e stimolanti. La proposta si inserisce nell’obiettivo di valorizzare l’esperienza educativa e di sostenere lo sviluppo di ogni bambino all’interno della comunità.

Fiumicino, 21 gennaio 2026 – “Presentato in Commissione un nuovo progetto per l’installazione di giochi formativi e inclusivi all’interno delle scuole dell’infanzia e degli asili nido del Comune di Fiumicino. L’intervento è stato realizzato grazie a fondi stanziati da Astral, intercettati dagli uffici dell’Area Tecnica dei Lavori Pubblici, e rientra in un più ampio percorso di valorizzazione degli spazi scolastici dedicati all’infanzia”. A darne comunicazione sono Roberto Feola, presidente della Commissione Lavori Pubblici e Federica Cerulli, presidente della Commissione Scuola, Cultura e Sport.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

