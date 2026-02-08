Giovanissimo spacciatore finisce nei guai | carabinieri a casa sua

La polizia ha arrestato un 21enne di Giugliano, F.M., già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri sono entrati a casa sua e hanno trovato droga. Ora l’uomo si trova in caserma in attesa di processo.

Arrestato per droga a Giugliano. In manette un 21enne del posto, F.M., già noto alle forze dell'ordine. Il 21enne è stato portato in carcere, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di giudizio.

