Un laboratorio di droga è stato scoperto in una abitazione a causa di un controllo di routine sui domiciliari di un soggetto. Durante l’ispezione, i carabinieri hanno trovato due fratelli impegnati nella produzione di sostanze stupefacenti, utilizzando attrezzature artigianali nel loro appartamento. La scoperta ha portato all’arresto dei due uomini, che gestivano l’attività di spaccio direttamente tra le mura di casa. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

I carabinieri scoprono un laboratorio, per la produzione ‘domestica’, di stupefacenti durante il controllo di un soggetto già sottoposto ai domiciliari. A portare alla luce questo covo sono stati i militari della stazione di Pianoro che hanno, poi, denunciato due fratelli italiani alla procura di Bologna per i reati di coltivazione, produzione e detenzione di stupefacenti. Nei confronti del fratello maggiore, che era già sottoposto alla detenzione domiciliare per un altro reato commesso in passato, è stato richiesto un aggravamento della misura alternativa ed è finito in carcere, alla Dozza. I carabinieri erano andati a casa sua per verificare il rispetto degli obblighi imposti dal tribunale di Sorveglianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una centrale dello spaccio tra le pareti domestiche: 45enne nei guaiUn uomo di 45 anni è stato scoperto a gestire una centrale dello spaccio all’interno della propria abitazione.

Leggi anche: In casa con la droga pronta per lo spaccio e 2mila euro in contanti, arrestati due fratelli

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: In casa la fabbrica dello spaccio. Due fratelli nei guai; La Basilica di San Pietro compie 400 anni: Casa per l’umanità in ricerca; Casa autonoma in aderenza: serve il permesso di costruire; Viaggio nella Fabbrica del Cuore - Sussidio di Quaresima del Servizio di Pastorale Giovanile.

In casa la fabbrica dello spaccio. Due fratelli nei guaiI carabinieri scoprono un laboratorio, per la produzione ‘domestica’, di stupefacenti durante il controllo di un soggetto già sottoposto ... msn.com

In casa la fabbrica dello spaccio, arrestatoBlitz dei carabinieri nell’abitazione di un 36enne: aveva 250 grammi di marijuana, 70 di hashish, migliaia di euro e il kit di produzione Arrestato dai carabinieri uno spacciatore di Calderara, ma poi ... ilrestodelcarlino.it

ULTIM'ORA | Incendio a San Giorgio di Nogaro: casa a due piani in fiamme, un gatto ancora all'interno -> https://www.nordest24.it/incendio-san-giorgio-di-nogaro-casa-due-piani-fiamme - facebook.com facebook