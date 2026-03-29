Durante un'intervista a TMW, Marco Giannitti, direttore sportivo del Frosinone, ha commentato il campionato di calcio. Ha affermato che il torneo è diverso rispetto ad altre stagioni e ha detto che sembrava possibile un confronto tra il Milan e l’Inter per lo scudetto. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sul tema.

"Questo è un campionato diverso dagli altri anni. Sembrava che il Milan potesse dare fastidio all'Inter per lo Scudetto, il Napoli ha alternato risultati positivi a quelli negativi e anche i nerazzurri non hanno avuto un cammino continuo anche se hanno un margine importante e la spunteranno". "La Fiorentina. La squadra ha tutt'altro tasso tecnico rispetto alla classifica". "Pisa e Verona fanno fatica a risalire. Se la giocano Lecce e Cremonese. I salentini sono vivi, la Cremonese ha ottenuto una vittoria importante con il cambio di allenatore. Entrambe le squadre hanno chance di salvarsi". LEGGI ANCHE: Mattia Liberali sta finalmente esplodendo: ascesa e ritorno al Milan o solo rimpianto? "Il Como ha un rendimento costante e importante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giannitti: “Scudetto? Campionato diverso, sembrava che il Milan potesse dare fastidio all’Inter”

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