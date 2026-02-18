Simone Braglia ha dichiarato che il Milan deve vincere lo scudetto, sottolineando che il Como può creare problemi in trasferta. L’ex portiere si è espresso durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio, commentando la sfida di questa sera tra le due squadre. Braglia ha osservato che il Como, sebbene sia una squadra più debole in casa, può mettere in difficoltà i rossoneri. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le formazioni, che cercano punti fondamentali in campionato.

In occasione di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della sfida dei rossoneri in ottica Scudetto. Oltre a questo, anche un commento sul caso Bastoni-Kalulu e sulle dichiarazioni di Cristian Chivu. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. "Deve vincere, Como permettendo. Al di là della semifinale di Coppa Italia, il Como ha perso male con la Fiorentina ma è una squadra che devi prendere con le pinze. Qualitativamente, soprattutto fuori casa, ti può dare molto fastidio". "Si è parlato tanto di questo caso Bastoni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Scudetto, Braglia è sicuro: "Il Milan deve vincere. Il Como è una squadra che fuori casa può dare fastidio"

RABIOT È L’MVP DI COMO 1-3 MILAN, DOPO LA SUA DOPPIETTA DECISIVA PER IL MATCH • #PiccoliFenomeni

