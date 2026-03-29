Gianna Federici | 104 anni di vita memoria e amore a Canetra

Il 2 aprile si festeggerà il 104° compleanno di una donna residente da molti anni nel piccolo centro di Canetra. La signora Giovanna Federici, nata e vissuta in paese, è una figura nota tra i residenti e rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale.

Il 2 aprile prossimo la signora Giovanna Federici raggiungerà il traguardo dei 104 anni di vita. Abitante storica del piccolo centro di Canetra, questa donna rappresenta un pilastro sociale per la comunità locale. La sua esistenza lunga e ricca è legata indissolubilmente alla figura del dottor Donato Cattani, suo defunto marito. Oltre al ruolo di moglie fedele, lei ha svolto un compito attivo nell’attività medica della famiglia, affiancando il coniuge con dedizione professionale. Oggi la rete affettiva che la circonda include due figli, Antonio e Rita, uniti da quattro nipoti e tre pronipoti. Questo nucleo familiare testimonia una continuità generazionale rara nel contesto odierno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gianna Federici: 104 anni di vita, memoria e amore a Canetra Articoli correlati 104 anni e una memoria storica: San Damiano celebra Rosa Bongiovanni.Un Secolo di Storia Italiana: Rosa Bongiovanni Compie 104 Anni a San Damiano d’Asti San Damiano d’Asti ha celebrato ieri, mercoledì 20 febbraio 2026,... Leggi anche: Laura Pausini e la dedica d’amore per i 56 anni di matrimonio dei genitori Gianna e Fabrizio: “Grazie per essere sempre così speciali”