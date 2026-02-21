104 anni e una memoria storica | San Damiano celebra Rosa Bongiovanni

Rosa Bongiovanni ha compiuto 104 anni a San Damiano d’Asti, un traguardo che testimonia un secolo di vita e di ricordi. La sua lunga esistenza è legata a molte vicende della comunità locale e alla tradizione familiare tramandata nel tempo. La festa, organizzata in paese, ha coinvolto amici e parenti che hanno condiviso momenti di allegria e nostalgia. La signora Rosa ha spento le sue candeline circondata dall’affetto dei suoi cari.

Un Secolo di Storia Italiana: Rosa Bongiovanni Compie 104 Anni a San Damiano d'Asti. San Damiano d'Asti ha celebrato ieri, mercoledì 20 febbraio 2026, un evento straordinario: il 104° compleanno di Rosa Bongiovanni. La longeva cittadina, in ottima forma e con una mente lucida, ha trascorso la giornata circondata dall'affetto dei suoi cari e dall'attenzione della comunità, rappresentata dal sindaco Davide Migliasso e dal direttore della casa di riposo locale, Fabio Capuano. La sua vita, un ponte tra passato e presente, incarna la resilienza e la capacità di adattamento di un'intera generazione. Un'esistenza attraversata dal cambiamento.