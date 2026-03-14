Laura Pausini ha condiviso sui social una dedica d’amore rivolta ai genitori, Gianna e Fabrizio, in occasione dei loro 56 anni di matrimonio. La cantante ha ringraziato i genitori per essere sempre stati così speciali, celebrando la loro lunga storia insieme. La pubblicazione raccoglie commenti e auguri da parte dei follower e riflette l’affetto della famiglia. La notizia si diffonde attraverso i canali ufficiali della cantante.

Ravenna, 14 marzo 2026 – Una storia d’amore pluridecennale. E’ quella che Laura Pausini celebra sui propri canali social. Una storia d’amore che viene raccontata con una carrellata di foto che ripercorrono alcuni dei momenti più belli negli anni. Una storia d’amore particolarmente cara alla popstar romagnola, visto che è quella dei suoi genitori, Gianna e Fabrizio, che festeggiano ben 56 anni di matrimonio. "Festeggiamo i 56 anni di matrimonio di Gianna e Fabrizio”. “Io e mia sorella oggi vogliamo festeggiare i 56 anni di matrimonio dei nostri genitori Gianna e Fabrizio con molto orgoglio e molto amore. Auguri mamma e babbo vi amiamo tanto – scrive la cantante sui social –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini e la dedica d’amore per i 56 anni di matrimonio dei genitori Gianna e Fabrizio: “Grazie per essere sempre così speciali”

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