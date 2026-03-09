Parma | se scade il termine l’ospedale paga la cura privata

A Parma, se si supera il termine stabilito, l’ospedale è obbligato a coprire i costi delle cure private. La questione riguarda le liste d’attesa e il diritto dei pazienti a ricevere assistenza in tempi ragionevoli. La situazione ha portato a un dibattito legale sulla responsabilità delle strutture sanitarie e sui limiti delle loro possibilità di intervento.

L’incertezza che aleggia sulle liste d’attesa a Parma ha trovato una nuova dimensione giuridica, dove il diritto alla salute si scontra con la realtà operativa delle strutture sanitarie locali. Mentre l’AUSL e l’Azienda Ospedaliera di Parma sostengono che il 95% delle prestazioni rispetti i tempi di legge, la consigliera Serena Brandini evidenzia un divario netto tra questi dati ufficiali e le difficoltà quotidiane dei cittadini. La soluzione proposta prevede che, qualora i termini massimi non vengano rispettati, l’ente sanitario debba garantire l’accesso immediato tramite visita intramoenia o presso strutture private convenzionate, addebitando al paziente esclusivamente il costo del ticket. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma: se scade il termine, l’ospedale paga la cura privata Supplenze ATA brevi, si può cambiare incarico se uno scade a febbraio e l’altro al termine delle lezioni?Una lettrice chiede se, nell’ambito delle supplenze ATA, sia possibile lasciare un incarico in scadenza a fine febbraio per accettarne un altro fino... Suicidio assistito, scade il termine per la consegna del macchinario. Ma il Cnr ottiene una prorogaFirenze, 17 febbraio 2026 – Nuove attese per "Libera", nome di fantasia della 55enne toscana affetta da sclerosi multipla a cui è stato riconosciuto...