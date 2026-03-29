Dal 30 marzo, ogni lunedì alle 21, torna in televisione il GialappaShow con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, membri della Gialappa’s Band, accompagnati dal Mago Forest. In un’intervista, i due hanno commentato il rapporto con il pubblico, affermando che chi è cresciuto con loro spesso torna a seguirli, mentre in alcune occasioni si riscontrano anche prese di distanza.

Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, insieme al Mago Forest, dal 30 marzo ogni lunedì alle 21.30 su TV8 e in simulcast su Sky e in streaming su NOW tornano con la nuova edizione del GialappaShow. Tra le novità di questa edizione del programma una delle più attese è l’arrivo dei nuovi co-conduttori di stagione, ovvero Jovanotti, Luca Argentero, Matilda De Angelis, Serena Brancale e Jake La Furia e molti altri. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Giorgio Gherarducci e Marco Santin, ecco cosa ci hanno raccontato. Intervista a Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band – GialappaShow 2026. Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band tornano con il GialappaShow. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - GialappaShow torna con Giorgio Gherarducci e Marco Santin: “Riconoscenza nei nostri confronti? A volte sì, a volte no. Di solito chi è cresciuto con noi torna” – Intervista

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