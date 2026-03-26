La Gialappa’s Band, gruppo noto per le proprie trasmissioni televisive, ha guadagnato popolarità nel tempo grazie a diverse partecipazioni televisive considerate di rilievo. Tra i membri del gruppo, Giorgio Gherarducci e Marco Santin sono figure di spicco. Le loro mogli, meno note pubblicamente, sono protagoniste di poche informazioni divulgate sui media.

Nel corso degli anni la Gialappa’s Band è diventato famosissimo prendendo parte a diversi trasmissioni considerate ancora oggi dei cult del piccolo schermo. Una su tutte “Mai dire goal” che ha permesso al trio di lavorare con grandi nomi della televisione. Proprio il trio, intervistato dal Corriere della Sera, hanno parlato della loro comicità soffermandosi su alcuni dei conduttori con cui hanno condiviso il palcoscenico. A cominciare da Gioele Dix: “ha una comicità intelligente, raramente dice caz**te” fino a Claudio Bisio su cui hanno detto: “se c’è uno che sa fare il cog**one meravigliosamente è Claudio”. Il trio della Gialappa’s Band negli ultimi anni è diventato un duo a causa dell’addio di Carlo Taranto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gialappa’s Band, chi sono le mogli di Giorgio Gherarducci e Marco Santin

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