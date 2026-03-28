Durante la trasmissione Tv Talk, Milly Carlucci ha commentato l’attuale edizione del Grande Fratello Vip, menzionando in modo indiretto alcune nomination. In questa occasione, ha espresso la volontà di ottenere i diritti SIAE per eventuali contenuti legati alla sua attività. La conduttrice ha anche scherzato sull’argomento, senza approfondimenti ulteriori.

Oggi ospite a Tv TalkMilly Carlucciper presentareCanzonissima che stasera va in onda con la seconda puntata. Alla conduttrice sono state rivolte molte domande e tra queste quelle sulGf Vipche vede protagonisti alcuni personaggi che hanno avuto visibilità a Ballando con le stelle. Tra questiSelvaggia Lucarelliche fa l’opinionista, ma ancheAlessandra Mussolini, Dario Cassini e Raimondo Todaro. Così inevitabilmente si sono ricreate alcune dinamiche che erano state già presenti all’interno del programma di Milly che spesso, in maniera indiretta, viene citato. Così Carlucci scherzando ha detto: “Mi sento lusingata ma voglio i diritti SIAE”. Poi ha aggiunto:“Se ci sono personaggi che sono stati iconici da noi, è naturale che vengano fuori racconti fatti a Ballando”,riferendosi soprattutto adAlessandra Mussolini, protagonista di questo Gf Vip. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milly Carlucci sul Gf Vip: “Voglio i diritti SIAE”

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