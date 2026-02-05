In casa aveva oltre 180 grammi tra eroina e cocaina e quasi 5 mila euro | finisce nuovamente in manette

In un blitz della polizia, un uomo è stato arrestato con oltre 180 grammi tra eroina e cocaina e quasi 5 mila euro in contanti. Era già finito in manette a gennaio, quando era stato sorpreso mentre vendeva droga in via Barana, nel quartiere di Borgo Venezia. Questa volta, gli agenti hanno trovato di nuovo sostanze stupefacenti e denaro a casa sua, confermando il suo coinvolgimento nel traffico di droga.

Lo scorso 13 gennaio era finito in manette per essere stato sorpreso dagli uomini della Squadra Mobile della questura di Verona, mentre vendeva eroina ad un uomo in via Barana, nel quartiere di Borgo Venezia. Convalidato l'arresto, era stato poi posto sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo.

Nel primo periodo del 2026, i Carabinieri di Clusone hanno effettuato due operazioni mirate al contrasto dello spaccio di droga.

