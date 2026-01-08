Visto mentre vende una dose di cocaina ne aveva altra addosso e finisce in manette

Martedì 6 gennaio, poco dopo le 11.30, la via principale di Oppeano era animata dalle celebrazioni dell’Epifania. Durante l’evento, un uomo è stato arrestato mentre vendeva una dose di cocaina. Trovato in possesso di altra sostanza stupefacente, è stato sottoposto a fermo. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto un episodio di spaccio in un giorno di festa molto frequentato.

Erano da poco passate le 11.30 di martedì 6 gennaio e la via principale di Oppeano era affollata per le celebrazioni per l'Epifania. In quell'occasione, i carabinieri della stazione locale, avrebbero notato un soggetto extracomunitario avvicinarsi ad un connazionale e consegnargli un piccolo. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

