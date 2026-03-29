Il Vescovo ha visitato oggi i reparti dell’ospedale «Papa Giovanni», incontrando pazienti e personale. Tra gli ospiti c’era anche la professoressa ferita nell’aggressione di recente. Durante la visita, ha espresso vicinanza a chi sta attraversando momenti difficili, portando un messaggio di conforto in vista della Pasqua. L’iniziativa si inserisce nelle attività di accompagnamento spirituale promosse dall’istituto.

VERSO LA PASQUA. Il saluto del Vescovo a personale e pazienti del «Papa Giovanni», tra loro anche la prof accoltellata. Monsignor Beschi ha celebrato la Messa: «Qui in buone mani, medici e infermieri sono emanazione di quelle di Dio». La visita del Vescovo Francesco Beschi all’ospedale «Papa Giovanni» in occasione delle celebrazioni pasquali è iniziata dal primo piano della Torre 4 dove è ricoverata Chiara Mocchi, la docente di francese dell’istituto «Leonardo da Vinci» di Trescore accoltellata da uno studente di tredici anni. L’incontro con l’insegnante, accompagnato dal direttore generale Francesco Locati e da Cristina Caldara, direttrice delle professioni sanitarie e sociali, si è svolto in modo riservato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Gesù ci è vicino nella sofferenza». Il Vescovo in ospedale dai pazienti, anche dalla prof accoltellata

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Caro Gesù, il programma dedicato ai bambini che intreccia fede, gioco, creatività e narrazione delle grandi storie della Bibbia. Oggi #29marzo ore 12.50 su #Tv2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @Monicamondo @CSInazionale @UCSCEI x.com