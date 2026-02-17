Marche | Carabinieri scoprono discarica abusiva a Castelfidardo 6 denunce per gestione illecita di rifiuti speciali

I carabinieri di Castelfidardo hanno scoperto una discarica abusiva, che era stata creata per smaltire illegalmente rifiuti speciali provenienti da aziende locali. Durante un controllo, hanno trovato sacchi di materiali pericolosi e attrezzature abbandonate in una zona isolata, alimentando i sospetti di un’attività illecita. Sei persone sono state denunciate per aver gestito in modo irregolare i rifiuti e aver causato un danno all’ambiente.

Castelfidardo, discarica abusiva scoperta dai carabinieri: un’indagine sulla gestione illecita dei rifiuti nelle Marche. Castelfidardo, in provincia di Ancona, è stata teatro di un’operazione dei carabinieri che ha portato al sequestro di un’area di circa mille metri quadrati adibita a discarica abusiva. Nell’operazione, condotta dal Nipaaf in collaborazione con i carabinieri forestali, sono state denunciate sei persone per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. L’intervento mira a contrastare un fenomeno che minaccia l’ambiente e la salute pubblica, sollevando interrogativi sulla sorveglianza del territorio e sull’efficacia dei controlli.🔗 Leggi su Ameve.eu Gestione illecita di rifiuti, scoperta discarica abusivaI carabinieri forestali di Montoro hanno scoperto una discarica abusiva con 50 metri cubi di rifiuti speciali, alcuni pericolosi. Officina abusiva: attività illecita e gestione non autorizzata di rifiutiI Carabinieri Forestali del Nucleo di Bagnacavallo hanno scoperto un’attività di autoriparazione abusiva in un Comune della Bassa Romagna, gestita senza le autorizzazioni previste dalla legge. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Rifiuti e discariche abusive: nel 2025 il fronte più caldo per i forestali nelle MarcheNel bilancio 2025 dei Carabinieri forestali delle Marche crescono controlli e sanzioni, con il traffico illecito di rifiuti al centro delle attività investigative ... lanuovariviera.it Galatone, notano un camion appesantito e scoprono una discarica abusiva: segnalati un 75enne e un 45enneNel terreno nascosto dalla vegetazione ritrovati scarti edilizi ed elettrodomestici dismessi, ma anche oli minerali esausti e frammenti in amianto Un furgone che procedeva lentamente nelle campagne di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Controlli dei Carabinieri a Civitanova Marche e Porto Recanati: due persone denunciate https://www.marchenews24.it/civitanova-marche-porto-recanati-controlli-carabinieri-133225.html facebook