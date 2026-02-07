gestione illecita di rifiuti scoperta discarica abusiva

I carabinieri forestali di Montoro hanno scoperto una discarica abusiva con 50 metri cubi di rifiuti speciali, alcuni pericolosi. L’area si trovava lungo il fiume Sarno, e i rifiuti non sono stati ancora sequestrati. L’indagine prosegue per capire chi abbia gestito l’illecito deposito.

Cinquanta metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non sono stati sequestrati dai carabinieri forestali a Montoro, in provincia di Avellino, nell'ambito delle attività di contrasto all'inquinamento del fiume Sarno. Nel fondo di proprietà privata di un'azienda che opera nel settore della meccatronica, a poca distanza dal torrente Solofrana, affluente del Sarno, sono stati trovati cento secchi di vernici, pezzi meccanici provenienti da attività di carrozzeria, numerose carcasse di auto oltre a oli e grassi depositati al suolo. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e l'area di circa 400 metri è stata posta sotto sequestro.

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Bagnacavallo hanno scoperto un’attività di autoriparazione abusiva in un Comune della Bassa Romagna, gestita senza le autorizzazioni previste dalla legge.

I Carabinieri Forestali di Bagnacavallo hanno scoperto un’officina abusiva in un comune della Bassa Romagna, operante senza autorizzazioni e con gestione irregolare di rifiuti speciali.

