Gerusalemme sotto attacco | la libertà di culto negata nella Domenica delle Palme

Nella mattina della Domenica delle Palme, il 29 marzo 2026, si è verificato un grave episodio a Gerusalemme che ha coinvolto le celebrazioni religiose. Durante questa giornata, sono stati segnalati divieti e restrizioni che hanno impedito ai fedeli di praticare liberamente le tradizioni in programma. La situazione ha generato tensioni e proteste tra le persone presenti, mentre le autorità hanno mantenuto un atteggiamento di fermezza.

di Paolo Fedele * Questa mattina, Domenica delle Palme, 29 marzo 2026, un evento di inaudita gravità ha segnato l’inizio della Settimana Santa a Gerusalemme. Il Patriarcato Latino e la Custodia di Terra Santa hanno denunciato un atto inaccettabile: la Polizia israeliana ha bloccato l’accesso del cardinale Pierbattista Pizzaballa e di padre Francesco Ielpo, OFM, alla Basilica del Santo Sepolcro per la celebrazione della Santa Messa. Questi rappresentanti delle autorità cattoliche in Terra Santa, in un gesto di umiltà, stavano raggiungendo la chiesa in forma privata, senza alcun corteo o ostentazione. Eppure, durante il tragitto, sono stati fermati e costretti a tornare indietro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gerusalemme sotto attacco: la libertà di culto negata nella Domenica delle Palme Articoli correlati Lo strappo al Santo Sepolcro nella domenica delle Palme. Meloni: a Gerusalemme offesa a credenti e libertà religiosa. Cosa è successoProprio mentre i rami d’ulivo benedetti sventolano sotto il cielo di Roma, la Domenica delle Palme 2026 si rivela incastonata in un crocevia... Leggi anche: Pasqua di guerra a Gerusalemme: "Negata la processione delle Palme" Una selezione di notizie su Gerusalemme sotto Temi più discussi: Israele sotto attacco, un missile distrugge 20 condomini ad Arad; Iran sotto attacco, la Terza guerra del Golfo apre scenari imprevedibili; Trump esclude la tregua: Abbiamo vinto. Sì di Londra all'uso delle sue basi per raid nel Golfo; Video. Israele valuta i danni dopo l'attacco missilistico vicino a Gerusalemme. Gerusalemme, Meloni attacca Israele per il caso Pizzaballa: Offesa ai credentiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene con parole dure sul caso di Pierbattista Pizzaballa, a cui è stato impedito l’ingresso alla Chiesa del ... thesocialpost.it Israele valuta i danni dopo l'attacco missilistico vicino a GerusalemmeSabato un missile balistico iraniano ha colpito Eshtaol, vicino a Gerusalemme, ferendo alcuni residenti e danneggiando case, veicoli ed edifici vicini. Il conflitto regionale è entrato nel suo secondo ... msn.com Israele sotto tiro, Netanyahu perde le sue certezze Michele Giorgio, 27 marzo 2026 GERUSALEMME - Iran e Hezbollah non cedono e reagiscono ai colpi subiti da Usa e Israele. Missili e razzi paralizzano l'aeroporto di Tel Aviv. Gli israeliani costretti a servirsi - facebook.com facebook 11 famiglie sfrattate con forza da Batn al-Hawa a #silwan #gerusalemme est. Anno scorso tribunale ha riconosciuto proprietà delle case a ebrei che l'avevano persa sotto l'occupazione giordana nel 1948. Mai la #giordania ha concesso titolo ai palestinesi, con x.com