Un incendio ha devastato una casa in legno a Sellano, causato da un cortocircuito elettrico. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’edificio, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del fuoco provenienti da più turni. Tre persone sono state tratte in salvo prima che le fiamme si diffondessero ulteriormente. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori con le attrezzature per contenere il fuoco e mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme, probabilmente sprigionatesi da una canna fumaria, hanno avvolto l'abitazione mentre una donna e le sue due figlie dormivano. L'immobile è stato dichiarato inagibile Le squadre dei Vigili del fuoco di Perugia, Norcia, Sellano e Foligno sono intervenute nel comune di Sellano per incendio di un'abitazione singola costruita completamente in legno. L'intervento dei Vigili del fuoco ha contenuto i danni che, comunque, risultano ingenti tanto da rendere necessario dichiarare la non agibilità dell'intero immobile. Il sindaco si è prontamente attivato per provvedere a una sistemazione provvisoria per il nucleo familiare coinvolto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Paura all'ora di pranzo: scoppia un incendio in casa, anziana portata in salvo dai Vigili del FuocoDurante l’ora di pranzo a Castrocaro, un incendio in un appartamento di via Flavio Biondo ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Fontanella, incendio al camino in via Montegrappa: tetto in legno salvato dai Vigili del fuocoUn incendio alla canna fumaria ha coinvolto un’abitazione in via Montegrappa a Fontanella, causando danni al tetto in legno.

Argomenti discussi: Incendio distrugge casa in legno a Sellano: tre persone tratte in salvo dai Vigili del fuoco; Tragedia a Cerea: incendio distrugge casa, morte mamma e figlia; Carbonia, devastante incendio distrugge una casa e la padrona tenta di salvare cane e gatto: È stata trattenuta, i morti sarebbero stati 3; Tragedia a Cerea: incendio distrugge casa, morte mamma e figlia.

Brione, violento rogo distrugge una casa in costruzioneLe fiamme hanno avviluppato lo stabile su due piani con tetto in legno. L’edificio, disabitato e privo di porte e finestre, presentava una legnaia al piano terra. quibrescia.it

Telearena. . Viale della Repubblica: incendio distrugge un appartamento. L'evacuazione immediata ha evitato il peggio: alcune persone in ospedale e già dimesse. Nella notte è rientrato l'allarme per quasi tutti i condomini; solo due famiglie restano fuori casa. - facebook.com facebook